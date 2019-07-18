رياضة | ختام نهائيات بطولة الجمهورية للتنس الارضى للناشئين ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام نهائيات بطولة الجمهورية للتنس الارضى للناشئين ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين بلعبة يالتنس الأرضي وقام المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف بتوزيع الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير على اللاعبين واللاعبات الفائزين في ختام نهائيات البطولة .

وكانت البطولة قد بدأت والتى اقيمت فاعلياتها بنادى بنى سويف الرياضى خلال الفترة من 7/4 حتى 2019/7/17 وذلك بحضور احمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب محمود مغربي ، مدير مكتب المحافظ و مصطفى ابراهيم وكيل المديرية للرياضة و على محمد سليم رئيس نادى بنى سويف الرياضى بجانب أعضاء مجلس الإدارة.



كما شهد حفل الختام حضور محمد ناجي مدير منطقة التنس الأرضي لمحافظات المنيا ،بني سويف والفيوم،والحكم العام اسلام مرزوق من الاتحاد المصري للتنس الأرضي وسط لفيف من الحاضرين .



وذلك بمشاركة للمراحل السنية (12، 14، 16) سنة،والتي صعد لأدوارها النهائية من أندية :الأهلى،وادي دجلة،وسموحة"بنين وبنات,"