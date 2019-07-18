رياضة | مدرب نيجيريا يكشف إصابة هداف بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يكشف إصابة هداف بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجريا، حجم الإصابة التي تعرض لها أودوين إيجالو مهاجم النسور النيجيرية، في مباراة تونس التي أقيمت على ملعب السلام.

وفاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية، بعد تفوقه على المنتخب التونسي بهدف سجله أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.



وقال روخر، إن اللاعب تم استبداله بين شوطي المباراة بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، وسوف يخضع لعملية إطالة في موضع الإصابة، بالإضافة إلى فحوصات طبية جديدة.



وأكمل: "إيجالو سجل هدفه الخامس في البطولة اليوم أمام المنتخب التونسي، وسوف يعود إلى ناديه في الصين، وسوف يلعب بشكل طبيعي، كنا نود أن نربح الميدالية البروزنية من أجل إيجالو لكي يبتسم ولقد نجحنا في ذلك".