رياضة | مدرب تونس: كنا نعاني من الإرهاق الشديد.. وأنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس: كنا نعاني من الإرهاق الشديد.. وأنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، إن فريقه كان يعاني من الإرهاق الشديد مثل المنتخب النيجيري، مؤكدا أنه دخل المباراة بدون لاعبين، وخسر لاعبين في المباراة للإصابة، مشددا على أن فريقه أنهى بطولة الأمم الإفريقية، في حالة شديدة من الإرهاق والتعب.



وأكد المدير الفني للمنتخب التونسي، أنه منتخب تونس كانت تنتظر الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ بطولة عام 2004، ولقد نجحنا في مهمتنا بالبطولة التي أقيمت بمشاركة 24 منتخبا، مشددا على أن منتخب بلاده يضم لاعبين صغار في السن وهذا يجهل تفاؤل كبير في المستقبل.



وأردف جريس قائلا: "أنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير، وكذلك النتائج التي قدمتها في البطولة، لقد عانيت من الظلم أمام منتخب السنغال، ولا يمكننا إلا أن نقدر المجهود المبذول من اللاعبين على مدار البطولة، البطولة كانت رائعة للغاية، ولكن مع الأسف عانينا من الإصابات قبل مواجهة نيجيريا وكذلك أثناء اللقاء نفسه".



وأكمل: "بعد إنطلاق البطولة لم نكن على المستوى اللائق أو المتوقع، ولكن نجحت في تحسين أداء اللاعبين وكان ذلك رهان على حرفيتنا، الخطأ الذي تلقينا بسببه هدف الخسارة اليوم أمام نيجيريا تكرر في وقت سابق، وهو أمر بشري لا يمكن تفاديه، ولكن الأخطاء تراكمت وهذا أمر محزن وصعب".



وأنهى حديثه قائلا: "أريد الحصول على الراحة بعد نهاية البطولة، كانت لدينا أوقاتا سعيدة وأخرى صعبة، لدي عقد ممتد لمدة عام مع المنتخب التونسي، وسوف أتناقش مع الاتحاد التونسي حول مصير هذا العقد.