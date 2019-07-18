رياضة | خاص.. معز بن شريفية: راضيين عما قدمناه في بطولة إفريقيا

وحصل منتخب تونس على المركز الرابع بعدما خسر من نيجيريا بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الثالث وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وقال بن شريفية في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي": "الدور الأول كان أداء المنتخب معين وتحسن من مباراة لأخرى".

وتابع حديثه: "أمر جيد وصولنا لنصف النهائي ولكن كان طموحنا الوصول للنهائي، ونحن راضيين عما قدمناه بالبطولة ونسعى لعلاج الأخطاء".

الجدير بالذكر أن منتخب تونس خسر نصف نهائي البطولة أمام السنغال بهدف نظيف وشهدت أمم أفريقيا أخطاء كارثية من حراس مرمى النسور.