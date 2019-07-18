رياضة | خاص.. معز بن شريفية: راضيين عما قدمناه في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. معز بن شريفية: راضيين عما قدمناه في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس، رضاه عما قدمه نجوم نسور قرطاج خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها دولة مصر.
وحصل منتخب تونس على المركز الرابع بعدما خسر من نيجيريا بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الثالث وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.
وقال بن شريفية في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي": "الدور الأول كان أداء المنتخب معين وتحسن من مباراة لأخرى".
وتابع حديثه: "أمر جيد وصولنا لنصف النهائي ولكن كان طموحنا الوصول للنهائي، ونحن راضيين عما قدمناه بالبطولة ونسعى لعلاج الأخطاء".
الجدير بالذكر أن منتخب تونس خسر نصف نهائي البطولة أمام السنغال بهدف نظيف وشهدت أمم أفريقيا أخطاء كارثية من حراس مرمى النسور.