رياضة | جوارديولا يُحذر نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُحذر نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء جناحه الدولي الألماني لوروا سانيه بأنه يرغب فقط في الاحتفاظ باللاعبين الذين يشعرون بالسعادة في صفوف الـ"سيتيزنس".

وارتبط اسم سانيه الذي أمضى أغلب فترات الموسم الماضي على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي، كثيراً في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني.

ووجه غوارديولا، المدرب السابق للنادي البافاري، رسائل متباينة حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بعد فوزه على مواطنه وست هام يونايتد 4-1 في الصين ضمن كأس الدوري الإنكليزي في آسيا استعدادا للموسم الجديد.

وعندما سئل غوارديولا عما إذا كان يتوقع أن يبقى سانيه مع أبطال الدوري الإنكليزي، أجاب "نعم"، رافضاً في البداية أن يدلي بالمزيد بهذا الخصوص. ولكن بعد تحدثه عن الفوز على وست هام، وصف غوارديولا سانيه بأنه "يتمتع بجودة استثنائية يصعب العثور عليها".

وقدم مانشستر سيتي عقدا جديدا لسانيه لكن الدولي الألماني لم يحسم أمره بعد مثيراً الشك حول مستقبله مع النادي الإنكليزي.

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وأوضح غوارديولا "نريد أن يكون الناس سعداء هنا"، مضيفاً "هو يعلم، ويعلمون جميعاً، أنه من الصعب (الحصول على فرصة للعب) بسبب الجودة التي لدينا".

وتابع "لكن في الوقت ذاته تحدثت إلى النادي 10 مرات، أريد أن يكون الناس هنا سعداء، إذا كانوا لا يريدون أن يكونوا هنا، فعليهم الرحيل".

ورد غوارديولا باقتضاب على سؤال بخصوص اهتمامه بقطب دفاع ليستر سيتي الدولي هاري ماغواير بالقول إنه "لاعب ليستر".

من جهة أخرى، أكد غوارديولا أنه سيسمح للاعبيه بتحديد من سيحمل شارة القائد الموسم المقبل بعد رحيل الدولي البلجيكي المخضرم فانسان كومباني (33 عاماً) إلى نادي بداياته أندرلخت بعد 11 عاما في سيتي.

وقال غوارديولا "سنختار قائد الفريق. سننتظر حتى يعود الجميع وسيختارون قائدهم".

وحمل الإسباني المخضرم دافيد سيلفا شارة القائد في المباراة ضد وست هام حيث حول سيتي تخلفه بهدف مارك نوبل (26 من ركلة جزاء)، إلى فوز برباعية تناوب على تسجيلها دافيد سيلفا (33) ولوكاس نميشا (36 من ركلة جزاء) ورحيم سترلينغ (59 و72).