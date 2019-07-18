رياضة | تقارير.. زيدان يحضر لمصر لمؤازرة منتخب الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. زيدان يحضر لمصر لمؤازرة منتخب الجزائر في نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سوف يحضر مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال المقرر لها مساء الجمعة علي أرضية استاد القاهرة الدولي.

وذكرت صحيفة "البلاد" الجزائرية أن "زيدان" صاحب الأصول الجزائرية سوف يحضر إلي مصر لمتابعة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال، من مدرجات استاد القاهرة الدولي، وذلك لدعم ومؤازرة المنتخب الجزائري في هذه المباراة الهامة، علي أمل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

وستقام مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال في تمام التاسعة مساء الجمعة 19 يوليو على أرضية استاد القاهرة الدولي.