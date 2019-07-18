رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 17-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 17-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأربعاء الموافق 17-7-2019، أبرزها اقتراب المفرج من الانضمام للعالمي، واجتماع إدارة الفريق مع حمدالله.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأربعاء الموافق 17-7-2019 كالتالي:

متعب المفرج يقترب من الانضمام للنصر

قالت تقارير صحفية سعودية، بأن مدافع الفريق الأول في نادي الهلال السعودي "متعب المفرج" والذي عاد للفريق من فترة إعارة في نادي التعاون قد رفض تجديد عقده مع النادي الهلالي، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته من بينها نادي النصر.

وأشارت التقارير، بأن نادي الهلال السعودي قد عرض على اللاعب الشاب تجديد عقده لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك مقابل راتب سنوي يقدر بمليون ريال في الموسم الواحد، ولكن اللاعب قد رفض هذا العرض، وتحدث إلى مجلس الإدارة وطلب زيادة تقديره ماديًا، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه في العام الماضي.

وفي الجهة المقابلة، بدأ نادي النصر في مراقبة الوضع، وينتظر النتيجة النهائية للمفاوضات بين متعب المفرج وبين الهلال، قبل أن يتخطف لخطف اللاعب بصورة رسمية في الساعات المقبلة في حالة فشلت مفاوضات تجديده عقده مع الزعيم، حيث يخطط النصر إلى تقديم أضعاف الراتب الذي عرضه الهلال على متعب المفرج من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

إدارة النصر تقرر عقد اجتماع مع حمدالله

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قررت إداراة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، عقد اجتماع مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب عودته من الأجازة الممنوحة له.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صفية سعودية، فأن إدارة النصر قررت الاجتماع مع هداف الدوري السعودي حمدالله، من أجل تعديل بعض البنود الخاصة بعقد اللاعب، بما يتناسب مع الوضع الحالي للنادي بإدارته الجديدة.

والجدير بالذكر أن حمدالله نجح في الحصول على لقب هداف الدوري السعودي، بإحراز 35 هدفًا، تمكن بها من قيادة فريقه للقب الدوري بعد صراع شرس مع غريمه الهلال.

جوانجزو يقترب من خطف صفقة النصر المنتظرة

قالت تقارير صحفية تركية، بأن نادي "جوانجزو الصيني" قد دخل على الخط في صفقة نجم نادي جالطة سراي التركي، المهاجم السنغالي "مباي دياني".

وقالت صحيفة "Takvim" التركية، بأن نادي جوانجزو الصيني، قد توصل إلى إتفاق مع إدارة نادي جالطة سراي التركي، وذلك بهدف التوقيع مع المهاجم السنغالي عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كاس أمم أفريقيا 2019، والمقامة في مصر في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، بأن تدخل جوانزو الصيني في الصفقة قد أصاب مسؤولي نادي النصر السعودي، بالصدمة، بسبب رغبة الفريق في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصدر مقرب من نادي جالطة سراي، قد ذكر لوسائل الإعلام، بأن النادي التركي لن يتنازل عن خدمات مهاجمه "مباي دياني" بأقل من 18 مليون يورو، وهو مبلغ يقدر نادي جوانزو الصيني على دفعه، خاصة في ظل القوة الشرائية المعروفة عن الدوري الصيني.