رياضة | موعد قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف القاهرة، غداً الخميس، مراسم حفل قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.



وتقام القرعة على هامش جلسات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)، والتي تختتم أعمالها بالقاهرة، وقبل يوم واحد من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الجارية، والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة بعد غد الجمعة.

وأعلن (كاف) عن تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات البطولة، وذلك قبل إجراء القرعة، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى خمس مستويات جاءت كالآتي:

التصنيف الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - الكاميرون - كوت ديفوار - مصر - غانا - مالي - المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - تونس. التصنيف الثاني: بنين - الكونغو- الغابون - غينيا - كينيا - ليبيا - موريتانيا- النيجر - الرأس الأخضر- جنوب أفريقيا -أوغندا - زيمبابوي. Advertisements التصنيف الثالث: - أنغولا - مدغشقر - مالاوي - موزمبيق - ناميبيا - سيراليون - السودان - تنزانيا -توجو -أفريقيا الوسطى- غينيا بيساو- زيمبابوي. التصنيف الرابع : بوروندي - بوتسوانا - جزر القمر - إثيويبيا - أي سواتيني - رواندا - ليسوتو - غينيا الاستوائية. التصنيف الخامس: تشاد - جيبوتي -غامبيا - ليبيريا - موريشيوس - ساو تومي - جزر سيشل - جنوب السودان.