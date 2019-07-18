رياضة | منتخب نيجيريا يحصد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب نيجيريا يحصد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد المنتخب النيجيري المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثامنة بتاريخه، وذلك بعد الفوز على المنتخب التونسي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بلقاء السنغال والجزائر في المباراة النهائية.

وكان المنتخب النيجيري حصد المركز الثالث في سبع نسخ سابقة، وذلك أعوام (1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010)، وجاءت بطولة عام 2019، لتسجل المرة الثامنة في تاريخ نسور نيجيريا التي يحصلون على خلالها على المركز الثالث.

منتخب نيجيريا تأهل لمواجهة تونس بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، وعاد للفوز على المنتخب التونسي بهدف أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة، ليحصد المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه.