رياضة | تونس تحصد المركز الرابع في بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تحصد المركز الرابع في بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل منتخب تونس في الفوز بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب السلام، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

واكتفى المنتخب التونسي بالمركز الرابع، ليحققه للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن حققه من قبل في مناسبتين، الأولى عام 1978، والثانية عام 2000، بينما حقق المركز الثالث مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان ذلك في عام 1962.

المنتخب التونسي تأهل لمواجهة نيجيريا في هذا الدور، بعد أن خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد.