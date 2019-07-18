رياضة | مانويلوفيتش مديرا فنيا للوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانويلوفيتش مديرا فنيا للوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق الوداد البيضاوي المغربي منذ لحظات عبر حسابه الرسمي تعيين المدير الفني الصربي مانويلوفيتش مديرًا فنيًا للفريق وذلك بعد توقيع التعاقد معه لمدة عامين.

وجاء ذلك القرار بعد إقالة المدير الفني التونسي البنزرتي وكان قرار مجلس إدارة الفريق المغربي التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للتونسي.

ويستعد كبير المغرب للمنافسة على لقب الدوري المغربي الموسم القادم كما هو الحال في كل موسم بالإضافة إلى منافسته على لقب دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن فريق الوداد المغربي قد فاز على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017 بعد فوزه على النادي الأهلي في المباراة النهائية، ويأمل عشاق وأنصار الفريق بتدعيم الفريق بصفقات تمكنه من تكرار الحصول على اللقب مرة أخرى.