رياضة | ويليام إيكونج أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويليام إيكونج أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت اللجنة الفنية ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019، جائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وتونس التي حددت صاحبي المركزين الثالث والرابع، للاعب ويليام إيكونج.

وفاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية، بعد تفوقه على المنتخب التونسي بهدف سجله أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

وقدم اللاعب النيجيري مستوى طيب للغاية على مدار المباراة، ونجح في ترجيح كفة فريقه للفوز بالمركز الثالث، وقررت اللجنة الفنية منحه جائزة رجل أخر مباراة لمنتخب بلاده في الكان.