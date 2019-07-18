الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع لاعب منتخب رواندا «حكيمو»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يتعاقد مع لاعب منتخب رواندا «حكيمو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الإمارات مع لاعب منتخب رواندا، حكيم الزمانا مهاجيري (24 عاماً)، الملقب بـ«حكيمو»، حتى نهاية الموسم المقبل، ووقع اللاعب العقد رسمياً بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، عمر محمد المزكي.

ويخوض اللاعب التجربة الأولى له في الخليج، وآخر فريق لعب له آرمي باتريوتيك الرواندي، وأول مباراة لعبها للمنتخب الرواندي في مارس 2016، ولعب 16 مباراة دولية، وسجل سبعة أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات، وهداف البطولة ثلاث مرات.

وعقب التوقيع وجه اللاعب الشكر إلى إدارة نادي الإمارات والجهاز الفني على ثقتهم به، وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يثبت نفسه في تجربته الاحترافية الجديدة، وأن يساعد الفريق على تحقيق الفوز في المباريات.

قال عمر المزكي إن «إدارة شركة النادي واللجنة الفنية تسعى بكل السبل لتوفير عناصر النجاح للفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع لاعبين أكفاء لمساعدة الفريق في مسيرته المقبلة»، وأكد أن مجلس الإدارة لا يألو جهداً في دعم الفريق وتحقيق الاستقرار، وطالب عشاق الصقور بمساندة الفريق في المرحلة المقبلة للوصول إلى الهدف المنشود.