شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس للناشئين يشارك في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للناشئين في البطولة العربية للتنس، التي ستقام في تونس في الفترة من 20 يوليو الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل، وتأتي المشاركة ضمن الخطة التطويرية الاستراتيجية لاتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم. ويضم المنتخب إداري المنتخب عادل باقر، والمدرب التونسي هشام البراملي، واللاعب عبدالله عبدالعزيز (مواليد 2006)، وشيخة الجناحي (مواليد 2005). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | منتخب التنس للناشئين يشارك في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.