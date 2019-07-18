الامارات | ستريبل يصل إلى الجزيرة.. ومبخوت يحتفل بمولودته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن ستريبل يصل إلى الجزيرة.. ومبخوت يحتفل بمولودته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، الهولندي يورجن ستريبل، برفقة الجهاز المعاون له، لقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع معاونيه وأعضاء الجهاز الإداري لبحث خطة الاستعداد للموسم الجديد، التي تبدأ بالمعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا، اعتباراً من بعد غد، ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

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وسيقسم المعسكر على مرحلتين، يبدأهما الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية، بعد 10 أيام، في مدينة أوستربيك، ويخوض الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية لم تحدد أطرافها ومواعيدها بعد.

وأعلنت شركة كرة القدم بالنادي أن لاعبي الفريق بدأوا، أمس، إجراءات الفحوص والقياسات الطبية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر الفريق البلاد، بعد غد، متجهاً إلى العاصمة الهولندية أمستردام لإقامة المعسكر الخارجي، على أن تعود بعثة الفريق إلى البلاد يوم 11 أغسطس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة يومين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، على أن تستأنف التدريبات يوم 14 أغسطس على ملعب قصر الإمارات. ويبحث الجهاز الفني للفريق أداء بعض المباريات الودية في أبوظبي، بعد العودة من هولندا، أو إقامة دورة دولية ودية بمشاركة فرق عربية أو خليجية، وهى المرحلة الخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.

من جانب آخر، احتفل مهاجم وهداف الفريق الدولي، علي مبخوت، بقدوم مولودته الأولى، أول من أمس، وقدمت له إدارة شركة الكرة وزملاؤه اللاعبون التهنئة، ومن المنتظر أن يغيب مبخوت وزملاؤه الدوليون عن معسكر الإعداد في هولندا، لوجودهم مع المنتخب الوطني في معسكره التدريبي المقام حالياً بالنمسا، استعداداً لتصفيات مونديال 2022 وأمم آسيا 2023.