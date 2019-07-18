شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات المدام» يدشن صالة متكاملة بكلفة 13 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل نادي سيدات المدام، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، السيدات في صالته الرياضية الأولى والمتكاملة في منطقة المدام، انطلاقاً من جهوده الرامية إلى توفير مرافق ترفيهية ورياضية واجتماعية، تتناسب مع النساء وأطفالهن، وتوفر لهن بيئة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة التي تُنمي هواياتهنّ، وترتقي بمهارتهن، وتلبي تطلعاتهن. يذكر أن الصالة الرياضية تم إنشاؤها على مساحة 2500 متر مربع، بكلفة 13 مليون درهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «سيدات المدام» يدشن صالة متكاملة بكلفة 13 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.