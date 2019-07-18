الامارات | الرزوقي يخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي يخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، اليوم، غمار انتخابات الاتحاد الآسيوي، التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش النسخة 14 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات.

ويعد الرزوقي الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، لبرنامجه الذي يحظى بدعم رئيس الاتحاد الدولي، الإسباني نطونيو سبينوس.