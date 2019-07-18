الامارات | «مصر 2019» تقتحم نادي الـ 100 بقذيفة محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر 2019» تقتحم نادي الـ 100 بقذيفة محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر نجم المنتخب الجزائري، رياض محرز، بهدفه القاتل في مرمى نيجيريا، الأحد الماضي، رقماً قياسياً في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في نسختها الـ32 التي تختتم في مصر غداً، خصوصاً أن هدف جناح مانشستر سيتي منح محاربي الصحراء الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وحمل الهدف التاريخي لمحرز الرقم 100 في عدد أهداف النسخة الحالية، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل سابقاً في نسخة غانا 2008، التي شهدت تسجيل 99 هدفاً على مدار 32 مباراة، بمعدل تهديف بلغ 3.09 أهداف في المباراة الواحدة.

وأسهمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الحالية، وتسجيلها للمرة الأولى تاريخياً لمشاركة 24 منتخباً، في زيادة عدد الأهداف المسجلة، التي وصلت إلى 100 هدف مع نهاية الدور نصف النهائي، إلا أن تحطيم الرقم القياسي على صعيد إجمالي الأهداف لم يشفع لنسخة 2019 في احتلال مكانة مرموقة على صعيد معدل الأهداف للمباراة الواحدة.

وتشير إحصاءات الاتحاد الإفريقي (الكاف) إلى أن بلوغ الهدف رقم 100 في 50 مباراة في نسخة 2019، كان وراء تدني معدل التهديف في المباراة الواحدة، وجعل النسخة الحالية تكتفي بالمرتبة السابعة كأضعف البطولات في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى عام 1963.

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وتؤكد إحصاءات نسخة 2019 أن ضعف معدل التهديف عموماً في المباراة الواحدة، يسلط الضوء على عدم قدرة متصدري قائمة الهدافين على انتزاع مركز أفضل من المرتبة الخامسة تاريخياً في قائمة هدافي البطولة، خصوصاً أن الجزائري رياض محرز سيدخل مباراة الغد بطموح المنافسة على صدارة الهدافين، إذ سجل الفتى الجزائري ثلاثة أهداف، متأخراً بهدف واحد عن متصدر الهدافين النيجيري إيغالو (أربعة أهداف).

ولايزال كلا اللاعبين بعيداً عن الرصيد النموذجي الذي بحوزة الزائيري مولامبا في نسخة 1974، التي أقيمت حينها في ضيافة مصر أيضاً، إذ سجل فيها تسعة أهداف جعلته الهداف التاريخي في أمم إفريقيا كأفضل مسجل في نسخة واحدة.

«الإمارات اليوم» ترصد بالأرقام والإحصاءات كيف نجحت نسخة «مصر 2019» في تحطيم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة، غير أنها مقارنة بعدد المباريات والمنتخبات الـ24 المشاركة فقد سجلت معدلاً متدنياً، اعتبرت فيه سابع أضعف نسخة في معدل التهديف.

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