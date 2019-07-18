الامارات | 4 أرقام جزائرية لا تقدّر بثمن أبرزها «نهائيات بلايلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام جزائرية لا تقدّر بثمن أبرزها «نهائيات بلايلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلمع أربعة أرقام مميزة في عيون الجماهير الجزائرية قبل مواجهة منتخب السنغال في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا «مصر 2019»، عند الساعة 11 من مساء الغد (بتوقيت الإمارات)، وسط أمنيات عربية بتتويج «محاربي الصحراء» مرة ثانية في تاريخهم بعد غياب طويل دام 29 سنة.

وينظر أنصار «الخضر» بفخر إلى أرقام «لا تقدّر بثمن»، منها تحقق وأخرى في الطريق، يتقدمها سعي قائد المنتخب رياض محرز للفوز ببطولة خامسة هذا الموسم، بعد أن توّج مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة ألقاب، وخوض النجم يوسف البلايلي النهائي القاري الرابع في غضون ثمانية أشهر، سواء مع ناديه الترجي التونسي أو المنتخب، ثم الرقم الثالث الطموح بالحصول على الجائزة المالية المخصصة للبطل، وقدرها 4.5 ملايين دولار، يأمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاستفادة منها في مشروعه الاستراتيجي «مدارس تكوين الناشئين».

أما الرقم الرابع، فيبرز بورقة الفتى الصاعد بسرعة الصاروخ آدم وناس (21 سنة) المحترف في نابولي الإيطالي، الذي ينافس على صدارة الهدافين رغم أنه لم يشارك سوى في 121 دقيقة لعب.

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