الامارات | السويدي ستارك ينضم إلى فريق فيكتوري حتى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي ستارك ينضم إلى فريق فيكتوري حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم عن انضمام المتسابق العالمي، السويدي إريك ستارك، نجم سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1)، رسمياً لفريق فيكتوري، بعقد يستمر إلى نهاية موسم 2021. وسيدافع عن ألوان الفريق الأزرق في الجولات المتبقية من مونديال الزوارق، التي بدأها هذا العام مع الفريق الفرنسي مافيريك، لكنه لم يحقق الانطلاقة المطلوبة، ليجد متنفساً جديداً بالانضمام إلى الفيكتوري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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