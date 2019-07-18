الامارات | الفجيرة تتزين بـ 3 ميداليات في الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تتزين بـ 3 ميداليات في الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو نادي الفجيرة للشطرنج ثلاث ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة الامارات الفردية التي اختتمت أخيراً في نادي دبي للشطرنج، حملت إمضاء عمار السدراني (فضية فئة تحت 20 سنة)، وحمدان المراشدة (ذهبية)، وسلطان البلوشي (برونزية) في الفئة نفسها، ومحمد اليليلي (الثالث مكرر). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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