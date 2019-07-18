شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً في معسكر خورفكان بمصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان إلى مصر، أمس، لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي تمهيداً للمشاركة في دوري الخليج العربي، ودشّن الفريق أول تدريباته البدنية.
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، نايف المنصوري، ويستمر المعسكر إلى السادس من أغسطس المقبل.
وضمت البعثة مدير الفريق فهد الكسار، والجهازين الفني والطبي، و23 لاعباً، وسيخوض الفريق خمس مباريات ودية مع عدد من الأندية المصرية والعربية.
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة، المتحدث الرسمي، مبارك مسعود الحمادي، في تصريحات صحافية، أن اختيار مصر لتكون مكاناً للاستعدادات، بسبب أفضلية البنية التحتية، وتوافر كل الخدمات، ونوعية التجارب الودية التي يحتاجها الفريق استعداداً للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 23 لاعباً في معسكر خورفكان بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.