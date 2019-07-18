الامارات | منع أعضاء المجلس السابق من الترشح حتى 2028

شكرا لقرائتكم خبر عن منع أعضاء المجلس السابق من الترشح حتى 2028 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى، أمس، عدم السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق بالترشح، سواء للدورة التكميلية الحالية أو في الدورتين الانتخابيتين المقبلتين خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى 2028، وإلغاء بند إلزامية تعيين أصحاب المناصب القارية والدولية، ليُترك الأمر اختيارياً لمجلس الإدارة، الذي سيتم انتخابه في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى، أمس، في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة، محمد العامري، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار حسن المرزوقي، والمستشار أحمد بن كرم.

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وأوضحت أن «منع الرئيس والأعضاء السابقين، يعود لاستقالة الرئيس في المقام الأول، وأيضاً سحب الثقة من قبل الجمعية العمومية التي عقدت أخيراً».

وكشفت اللجنة عن تسليم الأندية استمارات الترشيح لمناصب الرئيس والأعضاء والعنصر النسائي، أول من أمس، إذ تم اعتماد 20 نادياً للتصويت، واستبعاد ناديي رأس الخيمة ومسافي من حق التصويت، بسبب عدم مشاركتهما في آخر موسمين بأنشطة الاتحاد.

وقررت اللجنة اعتماد الفترة الانتخابية المقبلة بمثابة تكميلية لن تحتسب كدورة انتخابية، ويحق لأعضاء المجلس المنتخب الترشح في الدورتين الانتخابيتين المقبلتين أيضاً.