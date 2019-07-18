شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن ضم داجاكو من شتوتجارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ضم المهاجم الشاب ليون داجاكو من شتوتجارت بعقد لمدة 4 أعوام تنتهى في 2023.

وسيشارك داجاكو، 18 عاما، في البداية مع فريق الهواة بنادى بايرن ميونخ في منافسات دورى الدرجة الثالثة.

وقال يوخن شاور رئيس قطاع الشباب لنادى بايرن ميونخ «نحن مقتنعون بأنه سيحقق خطوات كبيرة على طريق التطور في بايرن». وشارك داجاكو في مباراتين ضمن الفريق الأول بنادى شتوتجارت في الموسم الماضى، الذي شهد هبوط الفريق من دورى الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية بالهزيمة في ملحق حسم الصعود والهبوط.

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«إنتر ميلان» يسعى لعمل موسم انتقالات تاريخى

ذكر تقرير إخبارى أن نادى إنتر ميلان الإيطالى لكرة القدم تقدم بعرض جديد قيمته 60 مليون جنيه إسترلينى، إضافة إلى المتغيرات، لضم المهاجم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وأشارت شبكة «إى. إس. بى. إن» إلى أن البلجيكى الدولى لوكاكو يمثل هدفا مهما لأنطونيو كونتى المدير الفنى الجديد لإنتر ميلان، والذى كان قد حاول التعاقد معه في 2017، عندما كان مدربا لتشيلسى الإنجليزى. وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض سابق يقضى بضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائى مقابل 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض، وطلب مانشستر يونايتد 80 مليون إسترلينى. وذكر مصدر لشبكة «إى. إس. بى. إن» أن إنتر ميلان سيسعى لجس نبض مانشستر يونايتد مجددا بتقديم عرض قيمته 60 مليون إسترلينى، إلى جانب المتغيرات، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن لوكاكو ربما يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف إثر تراجع دوره في قيادة هجوم الفريق في ظل تألق ماركوس راشفورد، كما يرغب في الانضمام إلى إنتر للعب تحت قيادة كونتى، الذي وصفه مؤخرا بأنه «أفضل مدرب في العالم».