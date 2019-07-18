شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض كوتينيو وديمبلي ومبلغًا ماليًا لاستعادة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بطل الدورى الإسبانى قدم عرضا قويا لباريس سان جرمان بطل الدورى الفرنسى من أجل استعادة النجم البرازيلى نيمار.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية فإن برشلونة عرض البرازيلى فيليب كوتينيو والفرنسى الشاب عثمان على ديمبلى بالإضافة إلى 40 مليون يورو على سان جرمان مقابل ضم نيمار.

وعاد نيمار دا سيلفا، الاثنين، للانخراط في تدريبات ناديه باريس سان جرمان بعد أن تخلف عن الانضمام لمعسكر الفريق التحضيرى للموسم الجديد خلال الأسابيع الماضية.

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وعاد نيمار لباريس سان جرمان بعدما تم تحذيره من قبل إدارة النادى بتوقيع عقوبات عليه في حال استمر في تخلفه عن الانخراط في تدريبات الفريق، على خلفية رغبته في الرحيل عن باريس سان جرمان والعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة.

وأوضحت صحيفة «ماركا» أن لقاء نيمار مع المدير الرياضى الجديد لباريس سان جرمان، البرازيلى ليوناردو، لم يسفر عن أي مستجدات بشأن مستقبل اللاعب الذي ينتظر تحرك إدارة برشلونة بشكل جدى من أجل استعادته.

وأثارت الصحيفة الإسبانية الشكوك حول إمكانية وصول عرض جدى يرضى باريس سان جرمان من قبل برشلونة لضم نيمار، الذي لم يتوقف عن مغازلة إدارة الأخير خلال الأيام الماضية عندما اعترف عبر مقطع مصور «فيديو» بأن أفضل ذكرى له في مسيرته هي فوز النادى الكتالونى 6 / 1 على باريس سان جرمان في بطولة دورى أبطال أوروبا قبل بضعة أعوام.

كما أكدت إدارة باريس سان جرمان أنها لا تتوقع أيضا تلقى عرض مرض من برشلونة، بالإضافة إلى أنها لن تفرط في اللاعب بمقابل مادى لا تراه مناسبا من أجل إرضاء رغبات نيمار، خاصة بعد الموقف الأخير للاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وألمحت «ماركا» إلى أن باريس سان جرمان سيوقع عقوبات على نيمار، بما يتفق وبنود لائحته الانضباطية. وطبقا لما ذكرته الصحيفة، ستشمل العقوبات إبعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية للفريق وحرمانه من المكافآت المالية.