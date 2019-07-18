شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الهولندي سيدورف من تدريب منتخب الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، أمس الأول، إقالة مدربه الهولندى كلارنس سيدورف على خلفية الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وذكر الاتحاد الكاميرونى أن سيدورف سيرحل عن تدريب المنتخب مع مساعده وزميله السابق في المنتخب الهولندى باتريك كلويفرت. ووصف الاتحاد خروج منتخب الكاميرون من البطولة بأنه سابق لأوانه. وجاءت إقالة سيدورف بعد ساعات قليلة على الهجوم الذي تعرض له من جانب ناريسى مولى، وزير الرياضة الكاميرونى، الذي عبر عن استيائه من أداء المنتخب مع المدرب الهولندى، مطالبًا بإقالته.

Advertisements

وتولى سيدورف مهمة تدريب منتخب الكاميرون في أغسطس الماضى. وكان منتخب الكاميرون خرج من دور الستة عشر للبطولة، عقب خسارته أمام نيجيريا 3/2 في دور الستة عشر للمسابقة، وذلك بعد أن تأهل للدور ذاته باحتلاله المركز الثانى في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب غانا متصدر الترتيب بالرصيد ذاته، فيما احتل منتخب بنين المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أكد محمد دراجر لاعب منتخب تونس أن الحكام أخبروا اللاعبين قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر، أن أي لمس للكرة باليد داخل منطقة الجزاء سيتم احتسابه ركلة جزاء، على عكس ما حدث في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في الدور قبل النهائى للمسابقة، وخسر المنتخب التونسى أمام نظيره السنغالى صفر/ 1 بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وكان الحكم الإثيوبى «باملاك تيسيمبا» أعلن عن ضربة جزاء لتونس في منتصف الشوط الإضافى الثانى للمباراة، بعد أن لمست الكرة يد مدافع السنغال، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وقال «دراجر»: إن «فار» حرم فريقه من التأهل إلى المباراة النهائية، وأضاف: «ضربة الجزاء الثانية حسب رأيى كانت أوضح، قبل انطلاق البطولة، تحدث معنا الحكام وقالوا إن أي لمس للكرة داخل منطقة الجزاء هي ضربة جزاء، لماذا تغيرت الأمور؟».