شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب صراع «الأفضل» في موقعة الحسم الإفريقى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال، غدًا على استاد القاهرة، فى مباراة من العيار الثقيل والتى لا تقبل القسمة على إثنين، وذلك فى نهائى كأس أمم إفريقيا 2019 والتى احتضنتها مصر والتاريخ يمنح الأفضلية للجزائر والذى يسعى لإحراز ثانى ألقابه، فيما يأمل منتخب السنغال فى الفوز بالنجمة الأولى. ستكون هناك مباراة من نوع خاص بين نجمى محاربى الصحراء وأسود التيرانجا، حيث سيكون ساديو مانى ورياض محرز فى صراع نارى، بعدما تساوى كل منهما فى عدد الأهداف المسجلة خلال مشوارهما فى البطولة الإفريقية برصيد ثلاثة أهداف، حيث يسعى كل لاعب إلى زيادة عدد الأهداف فى محاولة للحصول على لقب الهداف.

كما تشكل بطولة أمم إفريقيا أهمية خاصة لدى الثنائى، حيث إن الفوز بلقب البطولة سيرجح كفته فى اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا مع نهاية العام، خاصة بعد ابتعاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول عن المشهد، بعد خروج الفراعنة من دور ثمن النهائى أمام جنوب إفريقيا.