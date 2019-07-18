شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية فى قبضة «فيفا» وإنفانتينو يحسم مصير اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث، اليوم الخميس، وفد من اتحاد الكرة، برئاسة محمد سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، وممثلين للجان المسؤولة بـ«فيفا»، موقف اتحاد الكرة الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس هانى أبوريدة، عقب الوداع المبكر للمنتخب الوطنى من دور الـ16 للبطولة الإفريقية، وذلك في حضور هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، بصفته عضوا بالاتحاد الدولى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة أعد مذكرة بالوضع الكامل الفترة المقبلة والاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد أو استمرار المدير التنفيذى في تسيير الأعمال حتى نهاية مدة المجلس بعد سنة، نظرا لضيق الوقت لإجراء انتخابات تكميلية، ووفقا لمصدر مطلع فإن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يفضل تعيين لجنة مؤقتة لمدة عام، وأنه سيتم عرض وجهة نظره من خلال تقرير ثروت سويلم على إنفانتينو، في ظل تفضيل الوزير عدم التدخل احتراما للميثاق الأوليمبى ولوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وأكد المصدر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واصل عقده العديد من الاجتماعات بقيادات اتحاد الكرة والوزارة والقانونيين لمراجعة لائحة اتحاد الكرة، تجنبًا لاتخاذ قرار ينتج عنه صدام مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، كما كثف الوزير اتصالاته مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، للتنسيق مع «فيفا»، تجنبًا لهذا الصدام، وشدد المصدر على استمرار رفض تولى ثروت سويلم، المدير التتنفيذى، مهام تسيير الاتحاد لمدة عام لحين انتخاب مجلس جديد، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، ومن المتوقع أن يبلغ ثروت سويلم ومعاونوه مسؤولى الفيفا رغبته في الاستقالة والتأكيد على عدم تعرضهم لأى ضغوط.

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وأكد المصدر تمسك الوزارة بالثلاثة شروط التي سبق وأعلنتها في وقت سابق لاختيار اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، وفى مقدمتها التعهد أدبيًا بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وأن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الاتحاد معروفا عنها الاستقلالية والشفافية في اتخاذ القرار، وأن يكون على رأس أولويات الاتحاد تشكيل لجنة فنية لبحث إخفاق المنتخب في مونديال روسيا والبطولة الإفريقية ووضع خارطة طريق مستقبلية للنهوض بالكرة المصرية. يأتى هذا في الوقت الذي استقر فيه ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، مع مسؤولى اللجان بالجبلاية، على تأجيل الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، المقرر أن يتولى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، وذلك لرغبته في وضع معايير للمدير الفنى الجديد، وذلك بعد الانتقادات التي طالت الجبلاية بعد خروج الفراعنة من دور الـ١٦ لكأس الأمم الإفريقية، فضلا عن الانقسام حول هوية المدرب المحلى وانحصار الترشيحات في ثلاثة مدربين حتى الآن هم (حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن)، ويدرس سويلم الاستعانة بشكل ودى بلجنة فنية تضم خبراء في كرة القدم لوضع معايير اختيار الجهاز الفنى الجديد للمنتخب، على أن يتم حسم الملف قبل نهاية يوليو الجارى لإتاحة الفرصة أمام المدرب الجديد للتحضير لتصفيات المونديال والأمم الإفريقية المقبلة، فيما رفعت لجنة المسابقات حالة الطوارئ، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى، الأحد المقبل، بعد انتهاء أمم إفريقيا.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى في التصنيف الأول، وتم توزيع المنتخبات على خمسة تصنيفات كالتالى:

التصنيف الأول يضم 12 فريقا هي: الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالى، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديمقراطية، السنغال، وتونس، والتصنيف الثانى (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا، وزامبيا. والتصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوى، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو، وزيمبابوى.

والتصنيف الرابع (8 فرق): بوروندى، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتينى، غينيا الاستوائية، ليسوتو، ورواندا. والتصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيبوتى، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومى، سيشيل، وجنوب السودان، ويقام حفل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة.