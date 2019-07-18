الان نتيجة مباراة تونس ونيجيريا أمم افريقيا مباراة تحديد المركز الثالث

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم، حصل منتخب النسور النيجيري على المركز الثالث بعد الفوز على منتخب تونس بهدف مقابل لا شئ سجله إيغالو هداف الكان برصيد خمسة أهداف حتى الآن، وذلك للمرة الثامنة في تاريخها.

تشكيلة منتخب نسور قرطاج أمام نيجيريا الرسمية بعد أن أعلنها آلان جيريس منذ دقائق، معز بن شريفية، اسامة الحدادي، ياسين ميرياح، نسيم هنيد، دراغر، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وفي الهجوم الثلاثي الخرزي، البدري، طه ياسين الخنيسي.

بدأ منتخب تونس مباراته ضد نيجيريا بهجوم على مرمى النسور لتسجيل الهدف الأول في اللقاء،في دقائق أولى سريعة ومثيرة بين المنتخبين، رغم هدوء المباراة خلالها، إلا أن المباراة تعني الكثير للاعبين وذلك ظهر من خلال تصريحاتهم قبل بداية اللقاء.

إيغالو مهاجم منتخب نيجيريا يتقدم بهدف على حساب تونس مبكر في الدقيقة الثالثة، ليظهر المنتخب النيجيري نواياه في الحصول على المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه.