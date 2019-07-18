مودريتش يقترب من الانضمام إلى ميلان الإيطالى

يقترب الكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى ميلان الإيطالي خلال الموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن فلادو ليميتش وكيل اللاعب لوكا مودريتش عقد اجتماعا مع إدارة ميلان لحسم صفقة نجم الريال إلى الروسونيرى في الموسم القادم.

وأوضحت أن إدارة ميلان وريال مدريد اجتمعوا بالفعل منذ أسابيع للحديث عن إمكانية مغادرة بعض لاعبي الملكي إلى اللومباردى، وحل اسم الكرواتى لوكا مودريتش إلا أن الميرنجى لا يريد التفريط عن خدمات اللاعب الكرواتي.

Advertisements

وأشارت أن الفرنسي زيدان هو مدير ريال مدريد في شأن النجم الكرواتى، حيث مازال المدير الفني الفرنسي على قرار بقاء نجم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتمت أن لوكا مودريتش عنصرا فعال في تشكيل ريال مدريد ومهمة الموافقة له بالمغادرة ليست سهلة، لذا تبدو العملية معقدة جدا، وبالإضافة إلى ذلك، لا يرحب مسؤولي ميلان بدفع راتب مودريتش البالغ 12 مليون يورو سنوياً.