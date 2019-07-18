انتهت: نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة متوسطة ايجالو ينتزع الميالية البرونزية لمنتخبه

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم ، تترقب الجماهير العربية لاسيما التونسية مصير مشاركة المنتخب التونسي اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 حين يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري من أجل الختام الذي يريده الجميع بميدالية وعدم الخروج خالي الوفاض بعد اقتراب نسور قرطاج من التواجد في الفاينال.

مباراة تونس ونيجيريا

ويعيش الاتحاد التونسي في حالة غضب من الاتحاد الافريقي والممارسات الغير مفهومة على حد وصفه لها حيث أكد المتحدث الرسمي للاتحاد بأنهم سيتقدمون بشكوى عاجلة عما حدث في مباراة السنغال وأن هناك أمراً خفيا يُحاك ضدهم بعد تبديل اسم من غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد المسمى والمعرف ب VAR.

تونس ونيجيريا

وكانت الجماهير التونسية غضبت من تدخل الفار في الرجوع عن احتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الاضافي حتى أن معلق المباراة عصام الشوالي أكد على أنها صحيحة وأنهم يتعرضون لظلم كبير برغم من أن خبير التحكيم في قنوات بي ان سبورت أفاد بعدم صحة احتسابها وأن قرار الفار صحيح.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم

ويقود المباراة تحكيميا اليوم الحكم المصري جهاد جريشة، حيث يأتي اسناد المباراة له بعد أزمة حدثت كان طرفها أحد الأندية التونسية -الترجي- في ذهاب نهائي دوري الأبطال وقرر الكاف ايقافه ثم تم رفع الايقاف عنه.

انتهت المباراة بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف في الدقيقة 3 سجله ايجالو، والمركز الرابع يذهب للفريق التونسي