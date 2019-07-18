بهدف ايغالو .. نيجيريا تحصد المركز الثالث في أمم أفريقيا 2019 على حساب تونس

نتيجة مباراة نيجيريا وتونس اليوم، حصل منتخب نسور نيجيريا على المركز الثالث في كأس أمم افريقيا التي تُقام في مصر بعد الفوز على منتخب تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، سجل هدف نييجريا الوحيد هداف البطولة حتى الآن إيغالو صاحب الخمسة أهداف في كان مصر 2019، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق فقط على بداية اللقاء.

تشكيلة منتخب تونس الرسمية بعد أن أعلنها آلان جيريس ، معز بن شريفية، اسامة الحدادي، ياسين ميرياح، نسيم هنيد، دراغر، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وفي الهجوم الثلاثي الخرزي، البدري، الخنيسي.

تُلعب مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب القاهرة يوم الجمعة القادم الساعة التاسعة مساءاً بين الجزائر والسنغال، لتحديد بطل أفريقيا 2019، لتختتم البطولة رسمياً في التاسع عشر من شهر يوليو الحلاي، بعد مرور قرابة الشهر.