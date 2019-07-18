اليوم: تعرف على صاحب المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الافريقية في مباراة تونس ونيجيريا

في اليوم قبل الأخير على اسدال ستار بطولة الأمم الافريقية، تُجرى الليلة مباراة بين منتخبي تونس ونيجيريا من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ويدخل نسور قرطاج لاعبي المنتخب التونسي تلك المباراة من أجل تحقيق هذا الأمر بعد أن كانوا قريبين من الصعود للمباراة النهائية وامتد بهم لقاء نصف النهائي للأشواط الاضافية.

مباراة تونس ونيجيريا

ويطلق الحكم المصري جهاد جريشة صافرته الخاصة معلنا عن بداية أحداث اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد السلام حيث يقوم بمهمة التعليق الصوتي على المباراة على قناة beIN Max رؤوف خليف، وشهد مشوار تونس في بطولة الكان عدة تقلبات فبداية مُقلقة وصعود من المجموعات بشق الأنفس ثم النجاح في اقصاء المنتخب الغاني بركلات الترجيح وعودة الثقة في الآداء بفوز كبير على مدغشقر.

تونس ونيجيريا

ويخشى جيريس المدير الفني لتونس من عامل الارهاق وتفوق المنتخب النيجيري من الناحية البدنية خاصة أن المباراة على بعد 72 ساعة من لعب 120 دقيقة كاملة، وكان المؤتمر الصحفي للقاء شهد واقعة غريبة حين تفاجئ بعدم جاهزية حارس الفريق معز حسن ويوسف المساكني وغيابهم عن اللقاء لأسباب صحية.

نتيجة تونس ونيجيريا

تم الاعلان عن تشكيل المنتخب التونسي الذي شهد بعض التغييرات وجاء كالتالي: معز بن شريفية – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – محمد دراجير – نسيم هنيد – فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- إلياس السخيري – وهبي الخزري- أنيس البدري- طه ياسين الخنيسي

في مباراة متوسطة، المنتخب النيجيري ينجح في الفوز بهدف نظيف عن طريق هدافه ايجالو الذي يرفع رصيه من الأهداف لخمسة أهداف ويحقق المركز الثالث