شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: السماسرة أفسدوا قطاعات الناشئين بالأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب أن أشباه السماسرة أفسدوا الكرة المصرية خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، من خلال "اللعب" فى عقول اللاعبين الصغار وتوجيهم نحو عصيان أنديتهم.

وقال محمد عادل لليوم السابع :"هناك وكلاء لاعبين محترمين ولكن هناك منهم من يسيء لهذه المنظومة، وهو ما تجلى فى ملف اللاعب بلال ماهر الذي قام بالتوقيع لباناثينايكوس اليونانى"

كان مسئولو نادي باناثينايكوس اليونانى، طلبوا التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر، لاعبا المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى الجارى قبل أن يوافق مسئولى ذئاب الجبل على عرض يوسف أحمد دون زميله بلال ماهر.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا وديا علي نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر الأربعاء علي ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها 24 يوليو الجارى ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".