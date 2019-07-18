شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يزور جنش بعد عودته من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد عواد حارس الإسماعيلى بزيارة محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، وذلك للاطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

واقترب عواد من الانضمام إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية لتعويض إصابة حارس الفريق الأبيض الذى سيغيب مدة تصل إلى 6 أشهر ويرتبط الثنائى بعلاقة قوية وحرص عواد على زيارة جنش لدعمه ونشر الصورة عبر حسابه على تويتر قائلا:"ترجع بالسلامة يا حبيبى".

يذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.