شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة جريشة ورفاقه لم تسمح بتدخل الـ"VAR" فى لقاء تونس ونيجيريا بكان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – تونس X نيجيريا لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بأمم افريقيا 2019 النسخة الـ32

الملعب – ستاد السلام

النتيجة – فوز منتخب النسور الخضر بهدف نظيف

الحكم الدولى - جهاد جريشة – صاحب الـ43 عاما – دولى 2008

المساعد الاول - محمود أبوالرجال

المساعد الثانى - التشادى عيسى يايا

الحكم الرابع- البتسوانى جوشوا بوندو

تقييم اداء الحكم

اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهرجريشة هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة وتحرك بشكل جيد وبذل جهد كبيرا للتواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة كما تابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية جيدة وكان لدية حسن توقع مناسب وقراءة للعب استطاع من خلالها تقدير ساعدته فى ادارة اللقاء فنيا وإداريا.

الشخصية والسيطرة

ظهر جريشة بشخصية حاسمة ونجح فى السيطرة على المباراة وتواجد دائما فى قلب الحدث مما جعل هناك قناعة بأغلب قراراته الفنية كما تعامل مع اللاعبين بحسم ولم يسمح بالاعتراض كما اشار باستمرار اللعب وأتاح الفرصة اكثر من مرة بشكل رائع خلال فعاليات اللقاء طبقا للقانون كما استطاع جريشة وابو الرجال تقديم نموذج رائع للتحكيم المصرى .

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تطبيق القانون – 38 مخالفة لم يكن هناك ما يستدعى تدخل الـ " “ VAR

رغم صعوبة اللقاء إلا انه جريشة حافظ على هدوئه طوال اللقاء الذى شهد التزام وطاعة من اللاعبين داخل الملعب والتزام من الاجهزة الفنية خارج الخطوط ، تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 36 مخالفة فى تقدير جيد ابرزها تقديره الجيد للمسات يد طبقا لقانون .

العقوبات الانضباطية - ( 3 بطاقات صفراء مستحقة )

اشهر الدولى المصرى البطاقة الصفراء فى 3 مناسبات لمخالفة قانون اللعبة بثنائى نسور قرطاج جيلان الشعلانى ورامى البدوى فى الدقيقتين 59،89 مقابل انذار وحيد لمنتخب النسور الخضر من نصيب يلفريد نديدي فى الدقيقة 17 من عمر اللقاء، طبق جريشة تعليمات البطولة التى تقضى بالتانى فى اشهار البطاقات الصفراء لنجاح البطولة مع الحرص على تطبيق القانون.

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد رائع خاصه المساعد الاول محمود ابو الرجال الذى نجح فى ختام البطولة بمستوى متميز وأشار الثنائى على 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب و سمحوا باستمرار اللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما وتميز الطاقم بالتواصل طوال اللقاء بشكل جيد.

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 36 خطأ - 12 ركلات ركنية – 6 حالات تسلل - 3 بطاقات صفراء - هدف

الدرجات : الحكم – 8.5 .. المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-