شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد الظهور الأول لأشرف بن شرقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موعد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة اشرف بن شرقي والذى تعاقد معه الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة حسبما أعلن رئيس النادى مرتضى منصور لتدعيم الخط الأمامى لميت عقبة.

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وأكد مصدر مطلع بنادى الزمالك أن اشرف بن شرقي سيظهر داخل النادى غدا بعد المغرب لتوقيع العقود وسيكون فى استقباله مسئولى الفريق الأبيض من أجل توقيع العقود رسميا.

وأعلن نادى الزمالك، وصول المهاجم المغربى اشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية حيث حضر اللاعب بن شرقى إلى القاهرة منذ قليل.