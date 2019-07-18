شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة معروف يوسف للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار للشرطة العراقى إن إعارته تنتهى بشكل رسمى أول أغسطس المقبل وبعدها سيكون لاعبا مرة أخرى ضمن صفوف الأبيض.

وكان معروف يوسف قد تلقى طلبا من النادى العراقى بتجديد استعارته بشكل رسمى من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية كما تلقى اللاعب أيضا عرضا سعوديا وآخر كويتياً وسيحسم وجهته خلال الفترة القادمة خاصة مع صعوبة عودته للنادى الأبيض.

يذكر أن فريق الشرطة بمشاركة معروف يوسف حسم لقب الدورى العراقى رسميا، بعد خسارة منافسه القوة الجوية أمام النفط بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 36 من المسابقة وتوقف رصيد القوة الجوية عند 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشرط البطل، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، دون النظر لنتيجة مياراة الشرطة الجارية حاليا مع الميناء فى نفس الجولة، سجل هدفى النفط، كلا من فرحان شكور فى الدقيقة 37، ومازن فياض فى الدقيقة 50، فيما سجل عماد محسن هدف الشرطة الوحيد فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء.