أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نيجيريا تحصد برونزوية أمم أفريقيا بهدف مبكر فى تونس

نيجيريا تحصد برونزوية أمم أفريقيا بهدف مبكر فى تونس.. فيديو

حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث، بكأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على نظيره منتخب تونس، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الأربعاء، على ملعب "السلام".

اتحاد الكرة يترقب مصير رينارد مع المغرب للتعاقد معه

كشف مسئول باتحاد الكرة أن الفرنسي هيرفي رينارد دخل دائرة المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الذى تمت إقالته مؤخراً بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.

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