شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُخطر عماد السيد وحازم إمام بغلق ملف الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع الثنائى عماد السيد حارس الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق حول المفاوضات التى أجراها الثنائى خلال الفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى.

وقال مرتضى منصور موجهاً حديثه للثنائى فى الجلسة التى عقدت بحضور الجهاز الفنى للزمالك واللاعبين:"أنا كلمت محمد مصيلحى رئيس الاتحاد إزاى بتكلموا نادى وإنتم فى الزمالك والموضوع تم غلقه بشكل ودى مع رئيس الاتحاد السكندرى".

وشدد منصور إنه أغلق ملف انتقالهما للاتحاد مع محمد مصيلحى فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطهما وعليهما التركيز فقط فى الثلاث مباريات المتبقية للفريق فى الدورى حيث سيلتقى الأبيض مع الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

وبذلك أغلق مسئولو الزمالك ملف رحيل عماد السيد وحازم إمام بشكل مؤقت بعد عروض الاتحاد السكندرى من أجل التركيز فى مباريات الدورى وشدد الثنائى على ذلك حيث قال عماد السيد إنه لن يرحل عن الفريق إلا عندما تقرر إدارة النادى رحيله.