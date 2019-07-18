شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عرض سعودى يخطف حمدى النقاز من قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك عرضا سعوديا للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية. ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويق النقاز وتحقيق أقصى استفادة مادية من الاستغناء عن خدماته خاصة أنه كبد خزينة الفريق الأبيض ملايين الجنيهات.

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