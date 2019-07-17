الان تتابع تونس تفشل في إحراز المركز الثالث أمام نيجيريا في “أمم أفريقيا” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سجل أوديون إيغالو هدفا مبكرا من خطأ تونسي جديد ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر وتحقيق المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر يوم الأربعاء.
واستغل إيغالو ارتباك الحارس معز بن شريفية خلال تمريرة عرضية في استمرار لسلسلة أخطاء حراس تونس الثلاثة ودفاعها في البطولة ليسجل بسهولة في الدقيقة الثالثة.
وعزز إيغالو، الذي غادر الملعب قبل انتهاء الشوط الأول للإصابة، صدارته لترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف ويتفوق بهدفين على الجزائريين رياض محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو ماني قبل خوضهم المباراة النهائية يوم الجمعة.
وخسرت نيجيريا 2-1 من الجزائر بهدف قاتل من محرز في الدور قبل النهائي بينما خسرت تونس 1-صفر أمام السنغال بهدف بالخطأ في الوقت الإضافي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تفشل في إحراز المركز الثالث أمام نيجيريا في “أمم أفريقيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.