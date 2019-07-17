شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدرب فريق ليفربول «يورجن كلوب» موعد انضمام النجم «محمد صلاح» إلى معسكر النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان المدرب الألماني قد قرر استبعاد أكثر من لاعب وعلى رأسهم «صلاح» و«روبيرتو فيرمينيو» وأليسون«من معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل هؤلاء اللاعبين على راحة بعد انتهاء واجباتهم الدولية حيث خرج «صلاح» مع منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16.

بينما شارك «فيرمينيو» و«أليسون» في فوز البرازيل ببطولة كوبا أمريكا.

وهناك كذلك السنغالي «ساديو ماني» ولكن مشواره الدولي لم ينتهِ بعد حيث سيشارك في مباراة نهائي أمم أفريقيا مع السنغال يوم الجمعة المقبل أمام منتخب الجزائر.

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وقال «كلوب» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «محمد صلاح وفيرمينيو وأليسون سيشاركون في معسكرنا في إيفيان».

وأضاف: «هذا يعني أنه سيكون أمامنا أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وما يقرب من 12 يومًا قبل مباراتنا الأولى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي».

وواصل: «إلى جانب 15 أو 16 يومًا قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي».

وتابع: «يجب أن نرى، الشيء الجيد هو أنه عندما يكون لديك استراحة قصيرة لن تخسر الكثير، لقد احتاجوا إلى ثلاثة أسابيع ولذا قلنا لهم أن يحصلوا عليها، لكنهم يتدربون الآن مرة أخرى بالفعل».

واستكمل: «كنت أفضل ذلك لو عادوا بعد أسبوع، لكن هذا لن يكون له أي معنى على الإطلاق! لذلك لديهم هذه الأسابيع الثلاثة وبعد ذلك سيتواجدون معنا هنا في فترة الاستعداد للموسم الجديد».

أما عن «ساديو ماني» فقال مدرب الريدز: «علينا أن نرى حالته بعد المباراة النهائية، كيف يشعر وأشياء من هذا القبيل، سيكون الأمر صعبًا حقًا أن ينتهي موسمه قبل 16 يوم من مواجهة السيتي، سيتعين علينا اتخاذ القرار، ولكننا لم نتخذه بعد».