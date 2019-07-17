شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك.. أشرف بن شرقي يصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، منذ قليل إلى القاهرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي، مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات المقبلة.

ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي، للزمالك لمدة ثلاثة مواسم.