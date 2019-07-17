شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي. وقام خالد جلال، خلال الجلسة بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين تمهيداً لتنفذيها بالمران. Advertisements وحث المدير الفني الجميع على بذل أقصى جهد لديهم والالتزام بكافه التعليمات، مشيدا بجهدهم والتزامهم وطالبهم بالمواصلة. ووجه خالد جلال رسالة، للاعبي الفريق قائلا القادم هي نقطة الحسم ومرحلة حاسمة، لدينا جميعا ثقة فيكم لتخطي هذا الطريق والتتويج بالدوري. ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل، المؤجلة من الجولة 33 من الدور الممتاز على ملعب الجونة.

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