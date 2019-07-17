الحبسي يودع الهلال.. و3 ينتظرون الدور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع الحارس العماني الدولي علي الحبسي ورقة مخالصة مع نادي الهلال أمس في معسكر الفريق في لينز النمساوية، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بالصورة التي تكفل وتحفظ حقوق كل طرف، حيث طالب المدير الفني للفريق الكروي الروماني رازفان لوشيسكو بحجز المقعد الآسيوي في الفريق لمدافع، إلى جانب تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالفريق بعد إقرار نظام 6+ 1 للموسم الكروي الجديد، وهو ما يرجح رحيل السوري عمر خريبين من الهلال بعد أن التحق بمعسكر الفريق أمس مع إنهاء إجراءات دخوله للأراضي النمساوية.

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وكان علي الحبسي انتقل للهلال في يوليو 2017 بعقد يمتد إلى 2020، بعد أن تكفل عضو شرف النادي الداعم الأمير الوليد بن طلال بقيمة الصفقة.

يشار إلى أن الهلال يواجه تخمة في اللاعبين غير السعوديين، حيث تم الاستغناء عن 3 منذ انطلاقة معسكر الفريق الحالي بالنمسا، وهم الإسباني جوناثان سوريانو، والمغربي أشرف بنشرقي، والعماني علي الحبسي، وبقي في القائمة حتى الآن البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي سيبا ستيان جوفينكو، والفرنسي بافيتمبي قوميز، والأسترالي ميلوش ديجنيك «على وشك الرحيل»، والإسباني إلبرتو بوتيا، والإماراتي عمر عبدالرحمن «قارب عقده على النهاية»، والسوري عمر خريبين «انضم أمس للمعسكر»، فيما ما زالت المفاوضات قائمة مع لاعب بنفكيا البرتغالي اللاعب البيروفي أندريه كارليو، وسيتم إسقاط 3 أسماء من القائمة الحالية.

وكان الفريق الكروي خاض أمس ثالث تجاربه الإعدادية أمام فريق بودافوكي المجري بمعسكره الخارجي المقام حاليا في النمسا.