كمارا.. رحلوه من السعودية فأشعل الصراع بين 3 أندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحول هارون كمارا إلى أغلى صفقة سعودية يتم إبرامها للاعب من مواليد السعودية، بعد أن انتقل رسميا من القادسية إلى الاتحاد مقابل 22 مليون ريال، ودخل تاريخ اللعبة من أوسع أبوابه، بعد أن تنافست 3 أندية سعودية على الظفر بخدماته، وفاز به الاتحاد.

يحمل هارون كمارا (21 سنة) جنسية غينا بيساو، وولد في أحد الأحياء الجنوبية للعاصمة السعودية الرياض وعاش بها، وولدت النجومية والشهرة التي حصل عليها من رحم المعاناة، حيث عاش يتيم الأبوين بعد أن فقدهما في حادث سير وهو طفل بعد أن نجاه الله من الموت في الحادث الذي جرى لأسرته لدى عودتها من أداء مناسك العمرة، وتربى النجم الأسمر مع زوجة أبيه الكفيفة مع أولادها من زوج آخر.

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ومع فترة تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالسعودية (2013)، غادر اللاعب هارون كمارا إلى بلده الأصلي، إلا أنه وجد هناك صعوبات كبيرة في العيش فيه، كونه لا يجيد إلا اللغة العربية التي تعلمها في بلد المولد (السعودية)، ولكونها المرة الأولى التي يغادر فيها المملكة وهو في سن صغيرة.

وعند إقرار نظام مشاركة اللاعبين المواليد في الأندية السعودية بادر رئيس نادي الرياض آنذاك عبدالرحمن الروكان بالتواصل مع اللاعب عن طريق أحد زملائه من أبناء الجالية السودانية، وأحد العاملين بالنادي، ويدعى وليد إبراهيم، الذي كان قناة تواصل بين اللاعب ونادي الرياض الذي أعاده من غينيا وتحمل مصاريفه كافة، إلا أن الفراغ الإداري في الرياض ساهم في تحول اللاعب لخوض تجربة مع نادي الفيصلي بالمجمعة، ثم بدأ مشوارا آخر بنادي القادسية بعد أن انتقل بصفقة مالية زهيدة لم تتجاوز الـ 70 ألف ريال، قبل أن يعلن انتقاله رسميا للاتحاد بـ 22 مليون ريال للقادسية، و3 ملايين ريال للاعب، و150 ألف ريال كمرتب شهري.

ونجح القادسية في صقل موهبة كمارا الذي نجح في أن ينال ثقة مدرب المنتخب السعودي للشباب آنذاك خالد العطوي (مدرب الاتفاق الحالي)، وحينها لفت أنظار المنتخب السعودي الكروي الأول وخاض معه فترة إعدادية تحضيرية لمونديال روسيا 2018.

كمارا.. صعود صاروخي