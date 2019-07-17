شكرا لقرائتكم عمرو زكي عن ثلاثيته مع متعب والعميد: صورة بـ128 هدف دولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق صورة تجمعه مع حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق، على هامش مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي احتضنتها مصر وتوج بها الفراعنة. وعلق البلدوزر على الصورة: في الصورة دي 128 هدف ل منتخب مصر .. حسام حسن 68 .. عمرو زكي 32 .. عماد متعب 28.



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