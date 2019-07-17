شكرا لقرائتكم 30 صورة تلخص أحداث الشوط الأول لمباراة تونس ونيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة تونس ونيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ببفوز السوبر إيجلز بهدف نظيف.

ويخوض منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية، خط الدفاع: دريجير - نسيم هنيد - ياسين مرياح - أسامة الحدادى، خط الوسط: فرجانى ساسى - الشعلالى – الصخيرى،خط الهجوم: الخزرى - أنيس البدرى – الخنيسى.

ويدخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دانيال أكبيى، خط الدفاع: شيدوزى أوازيِم، ويليام تروست إيكونج، أوميرو، كولينز، خط الوسط: إِيتيبو، ويلفريد نديدى، شوكوينزى، أليكس إيوبى، أحمد موسى، خط الهجوم: أوديون إِيجالو.

وفقد المنتخبان فرصة الحصول على لقب أمم أفريقيا عقب خسارتهما فى نصف النهائى، حيث سقطت تونس أمام السنغال بهدف نظيف، بينما تلقى نيجيريا الهزيمة أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف.

















































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