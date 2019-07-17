شكرا لقرائتكم هل يكون وردة المسمار الأخير فى نعش ممدوح عيد "بيراميدز"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت ضبابية مشهد عودة عمرو وردة للعب فى الدورى المصرى وتحديدا مع فريق بيراميدز، تلقى بظلالها على النادى أولا، وثانيا على وكيل اللاعبين ممدوح عيد، الذى تولى منصب المدير التنفيذى، بعدما انتقلت ملكية النادى السماوى إلى رجل الأعمال الإماراتى، سالم الشامسى، خاصة وأن "عيد" غائب عن المشهد، وهناك مقربين يؤكدون انه ينهى صفقة عودة وردة للدورى المصرى من بوابة النادى السماوى.

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هل يعود عمرو وردة للدورى المصرى؟



وبحسب نفس المصادر التى رفضت الزج بأسمائها فإن غياب أحمد حسن، عن التعليق بعدما أكد عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن عودة وردة، وإن كانت صحيحة، تعنى خروجه من مشهد النادى السماوى، لكن "الصقر" يعول كثيرا على أن المالك الجديد لن يسمح بأن يتحمل ناديه تلك الأخطاء التى وقع فيها وردة.

لاعبو المنتخب بعد تضامنهم مع وردة



حتى كتابة تلك السطور، وبحثا عن الحقيقة بكامل تفاصيلها، فإن المدير التنفيذى "ممدوح عيد"، لم يخرج مؤكدا أو نافيا استعادته لوردة، مما يزيد من مساحة الغموض، لكن ما يمكن الاستناد عليه هو أن الإدارة العليا فى بيراميدز، وبكل المعايير سترفض السماح بالتعاقد مع لاعب مرفوض فى الواقع الكروى المصرى، بحسب مصادرنا، مما يشير إلى امن إصرار "عيد" على مساعدة موكله، إن كان حقيقة وقد يكون المسمار الأخير فى نعش علاقة المدير التنفيذى حديث العهد بالعمل فى بيراميدز، بمجلس إدارة النادى ومالكه.